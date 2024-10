Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei sucht Zeugen zu Sachbeschädigung auf einer Rasenfläche in Garßen

Celle (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht vom 14.10.2024 auf den 15.10.2024 eine große Rollrasenfläche auf einem Feld in der Straße "Hamburger Weg" in Garßen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die unbekannten Täter in dem Zeitraum vom 14.10.2024 18 Uhr bis 15.10.2024 16 Uhr mit mehreren Fahrzeugen auf der frisch ausgelegten Rollrasenfläche umhergefahren sind. Dabei waren vermutlich sowohl PKW als auch Motorräder im Einsatz. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Der Schaden beläuft sich auf zirka 15.000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Tatgeschehen im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

