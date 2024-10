Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen zu Verkehrsunfall in der Platzrandstraße in Bergen gesucht

Bergen (ots)

Am Montag, 21.10.2024 ist es gegen 15:50 Uhr im Bereich Bergen in der Platzrandstraße in Höhe des russischen Soldatenfriedhofs zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die 49 Jahre alte Fahrerin einer silbernen Sattelzugmaschine mit Anhänger (Planenverdeck) befuhr die Platzrandstraße aus Belsen kommend in Richtung Ostenholz. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie in Höhe des russischen Soldatenfriedhofes mit reduzierter Geschwindigkeit auf den vor ihr fahrenden silbernen Opel eines 58-Jährigen auf. Was genau zu dem Zusammenstoß geführt hat, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen. Die Schilderungen der beiden am Verkehrsunfall Beteiligten weichen stark voneinander ab. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zu dem Unfall und oder zu dem (Fahr)-Verhalten der Fahrerin und oder des Fahrers machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 05051-60640 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell