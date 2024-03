Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen-Waldkirch: Festnahme nach Einbruchserie

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen-Waldkirch: Zwischen Donnerstag, 14.03.2024 und Montag, 18.03.2024 kam es im Stadtgebiet Waldkirch zu einer Serie von Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen. Betroffen waren dabei insgesamt 13 gewerblich genutzte Objekte. Am Montagmorgen gelang es Polizeibeamten des Polizeireviers Waldkirch, zwei Tatverdächtige auf frischer Tat in einem Gebäude in der Schusterstraße festzunehmen. Anwohner hatten zuvor die Polizei gerufen, da diese beobachten konnten, wie zwei männliche Personen versuchten, mittels Brecheisen in ein Geschäft gewaltsam einzudringen. Bei der Durchsuchung der beiden Tatverdächtigen konnten ein mitgeführtes Butterfly-Messer und eine Gaspistole sichergestellt werden.

Die beiden Tatverdächtigen zeigten sich in der Folge geständig und räumten ein, für einen großen Teil der Einbrüche verantwortlich zu sein. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 20 und einen 22-Jährigen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Bei der Wohnungsdurchsuchung konnte mutmaßliches Diebesgut aufgefunden werden.

Das Polizeirevier Waldkirch hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

js

