Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Diebstahl aus geparkten Pkw - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 19.03.2024, ist aus einem geparkten Pkw in Häusern Bargeld gestohlen worden. Der Pkw war über Nacht vor einem Haus in der Straße Klemme abgestellt. Als der Besitzer am Morgen zu seinem Wagen kam, war der Innenraum durchwühlt und aus einem Geldbeutel das Bargeld entnommen worden. Aufbruchspuren waren keine vorhanden. Wer in dieser Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeiposten St.Blasien, Tel. 07672 92228-0, zu melden.

