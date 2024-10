Polizei Köln

POL-K: 241016-1-K Kurz nach Entlassung aus dem Polizeigewahrsam die nächste Tat - Polizei nimmt notorischen Wiederholungstäter fest

Köln (ots)

Ein Streifenteam hat am Dienstagnachmittag (15. Oktober) auf der Kalker Hauptstraße einen mutmaßlichen Ladendieb (19) in einem Discount-Supermarkt im Stadtteil Kalk festgenommen. Wie sich vor Ort herausstellte, handelte es sich um einen Wiederholungstäter, der unmittelbar vor dem Diebstahl aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden war.

Gegen 15 Uhr meldete sich der Ladendetektiv des betroffenen Geschäfts über Notruf bei der Leitstelle der Polizei. Man habe gerade einen jungen Mann beim Stehlen erwischt. Danach habe dieser Widerstand geleistet und den Ladendetektiv geschlagen. Alarmierte Einsatzkräfte brachten den Beschuldigten umgehend wieder zurück in das Gewahrsam.

Am Tag zuvor soll der 19-Jährige bereits am späten Nachmittag an einem Taschendiebstahl an den Domtreppen beteiligt gewesen sein. Gemeinsam mit einem 18 Jahre alten Komplizen soll er einem ebenfalls 18-Jährigen das Handy aus der Hosentasche entwendet haben. Bundespolizisten hatten ihn kurz nach der Tat festgenommen und zuständigkeitshalber der Polizei Köln übergeben. (cr/sb)

