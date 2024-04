POL-E: Essen: Unangemeldete Versammlung beendet - Ingewahrsamnahmen

Essen (ots) - 45141 E.-Stoppenberg: Am 5. Mai vergangenen Jahres brachen zwei Männer in einen geparkten Citroen Jumper am Hangetal ein. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem übrigen nicht identifizierten Täter. Gegen 1 Uhr hebelten die Männer gewaltsam ein geparktes Fahrzeug auf. Nachdem die Tatverdächtigen zeitweise die Tatörtlichkeit verlassen hatten, kamen sie erneut wieder und stahlen sämtliches Werkzeug, ...

mehr