POL-K: 241015-3-K Kölnerin nach Schlag gegen Kopf beraubt - Kripo Köln fahndet nach Räuber und EC-Kartenbetrügern

Mit Fotos aus der polizeilichen Videobeobachtung fahndet die Kripo Köln nach zwei mutmaßlichen Betrügern, die am Donnerstagnachmittag (25. Januar) in mehreren innerstädtischen Geschäften mit einer zuvor geraubten EC-Karte bezahlt haben sollen. Ein unbekannter Dritter soll zuvor diese Debitkarte einer Kölnerin (30) gegen 16.40 Uhr im Gedränge einer dicht besetzten U-Bahn zwischen den Haltestellen Neumarkt und Appellhofplatz geraubt haben. Unvermittelt habe der Angreifer der 30-Jährigen einen Schlag gegen den Kopf versetzt, die Geldbörse aus ihrer Tasche entnommen und sei am Appellhofplatz ausgestiegen.

Fotos der EC-Kartenbetrüger sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/148512

Deren mutmaßlichen Komplizen in der U-Bahn beschrieb die Geschädigte als etwa 1,75 Meter groß und 40-45 Jahre alt. Der Angreifer soll eine schwarze, glatte Kurzhaarfrisur und leicht gebräunte, dunkle Haut haben sowie zur Tatzeit mit einer hüftlangen Jacke und Jeanshose bekleidet gewesen sein. Das Kriminalkommissariat 14 bittet um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/al)

