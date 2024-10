Polizei Köln

POL-K: 241015-2-K Senioren-Ehepaar in Widdersdorf bestohlen - Polizei fahndet mit Fotos nach mutmaßlichem Dieb in schwarzem Fluchtwagen

Köln (ots)

Mit Handyaufnahmen eines Zeugen fahnden die Ermittler nach einem dunkelhaarigen und als kräftig beschriebenen Mann, der am 20. März 2024 (Mittwoch) ein Ehepaar (84, 85) aus Köln-Widdersdorf bestohlen haben soll.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Unbekannte die Senioren gegen 11.45 Uhr in der Straße "Zur Abtei" angesprochen und nach Wechselgeld gefragt. Als der 85-Jährige dann seine Geldbörse öffnete, griff der Dieb unvermittelt nach den Geldscheinen. Danach soll er mit seiner Beute in einen zur Flucht bereit gestellten Opel Insignia mit Dortmunder Städtekennung gestiegen sein. Bei dem Versuch den Dieb an seiner Flucht zu hindern, blieb der Senior jedoch an dem schwarzen Fluchtwagen hängen und zog sich Schnittverletzungen an der Hand zu.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll das genutzte Fahrzeug zuvor in Dortmund von einem bislang noch unbekannten Käufer erworben worden sein. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit noch an.

Auf seiner Flucht war der mutmaßliche Dieb von einem Zeugen gefilmt worden. Bilder des Tatverdächtigen können unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/148160

Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Gesuchten oder zum gesuchten Fahrzeug nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221-229-0 oder unter der E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell