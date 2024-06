Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Verkehrsunfälle nach Alkoholkonsum - #polsiwi

Siegen-Wittgenstein (ots)

Am vergangenen Wochenende musste die Polizei mehrere Verkehrsunfälle aufnehmen, bei denen Alkohol am Steuer unfallursächlich gewesen sein dürfte. Außerdem erwischte die Polizei bei Verkehrskontrollen weiterer betrunkene Fahrzeugführer.

In der Nacht zu Montag (24. Juni) kam in Kreuztal-Littfeld eine 18-jährige junge Frau mit einem geliehenen VW Golf im Kreisverkehr von der Straße ab. Hier prallte sie in einen Zaun und blieb letztlich mit dem Pkw auf einer kleinen Mauer hängen. Dass Zaun und Mauer Teil des Geländes der dortigen Brauerei sind, blieb nicht der einzige Bezug zu Alkohol. Die alarmierten Polizeibeamten stellten bei der Kontrolle der 18-Jährigen fest, dass sie alkoholisiert unterwegs war. Eine Atemalkoholkontrolle vor Ort ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Außerdem hatte die junge Frau keinen Führerschein. Die Ordnungshüter nahmen die Unfallverursacherin mit zur Polizeiwache, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden. Sie erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige. Gegen die Fahrzeughalterin ermittelt die Polizei, inwieweit sie die Fahrt trotz Alkohol und fehlender Fahrerlaubnis zuließ.

Am helllichten Tag kam es Samstagmittag (22. Juni) in der Bad Berleburger Bahnhofstraße auf einem dortigen Parkplatz zu einem Verkehrsunfall. Auch hier stellten die Polizeibeamten bei dem 61-jährigen Unfallverursacher Alkohol fest. Eine Atemalkoholmessung ergab in diesem Fall sogar einen Wert von über 2 Promille. Bei dem Mann wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten zudem den Führerschein sicher. In der Nacht zu Samstag kam ein 46-Jähriger Tiguan-Fahrer auf der Landstraße L 553 zwischen Arfeld und Schwarzenau nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier beschädigte er ein Verkehrszeichen, einen Leitpfosten sowie einen Baum. Den eingesetzten Polizeibeamten gab er an, dass ihm ein Reifen geplatzt sei und er deswegen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren habe. Da der 46-Jährige allerdings deutlich unter Alkoholeinfluss stand, dürfte die Unfallursache eher hier zu suchen sein. Die Beamten nahmen den Mann zwecks Blutprobe mit zur Polizeiwache. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizei stellte am Wochenende darüber hinaus im Rahmen von Verkehrskontrollen noch zwei weitere Trunkenheitsfahrten sowie eine Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss fest. Den höchsten Promillewert im Rahmen einer Atemalkoholkontrolle erreichte am Sonntagnachmittag ein 37-jähriger Autofahrer in Erndtebrück, der es auf deutlich über 2,5 Promille brachte.

Gerade bei dem jetzt beginnenden sommerlichen Wetter gibt es zahlreiche Feste und Feierlichkeiten. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer: "Nach Alkoholkonsum Hände weg vom Steuer. Im Extremfall kann ein alkoholbedingter Unfall Menschenleben kosten."

