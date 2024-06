POL-SI: Streitigkeit zwischen zwei Personen - Tatverdächtiger nach kurzer Zeit gefasst - #polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots) - In der letzten Nacht (20./21. Juni) ist es gegen 00:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in einer Firma in der Straße "An der Siegtalbrücke" gekommen. Der eingesetzte Wachdienst bemerkte vier Personen auf dem Gelände. Als diese merkten, dass sie entdeckt wurden, flüchteten diese. Der Wachdienst alarmierte zudem die Polizei. Laut Augenzeugen sollen Personen zu Fuß durch die Sieg geflüchtet ...

mehr