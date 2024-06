POL-NOM: Unfall beim Ausparken

Einbeck (ots) - Dassel(rod) Am 20.06.2024 kam es gegen 07.40 Uhr auf dem Rewe-Kundenparkplatz in Dassel zu einer Verkehrsunfallflucht, als ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen Mercedes-Sprinter beim Vorbeifahren einem 14-jährigem Schüler über den Fuß fährt und sich anschließend unerkannt entfernte, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Der Schüler wurde dabei leicht am Fuß verletzt und musste später in der Schule medizinisch behandelt ...

