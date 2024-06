Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim/ OT Wiebrechtshausen, B248, Freitag, 14.06.2024, 14.00 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am vergangenen Freitag, den 14.06.2024, kam es um 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Eine bislang unbekannte Person befuhr mit einem silbernen Kleinwagen die B248 aus Echte in Richtung Northeim. In einer Linkskurve auf Höhe der Ortschaft Wiebrechtshausen geriet dieser auf die Gegenfahrspur und striff den in entgegengesetzter Fahrtrichtung fahrenden Pkw BMW des 22-jährigen Geschädigten.

An dem Pkw des 22-jährigen Mannes entstand folglich ein Sachschaden in Form von Verkratzungen an der Fahrerseite sowie an dem linken Außenspiegel in Höhe mindestens 500,00 Euro.

Der entgegenkommende silberne Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell