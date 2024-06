Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchdiebstahl

Uslar (ots)

BODENFELDE (ke) Nienoverer Weg (Freibad), zwischen dem 20.06.2021, 21:00 Uhr und dem 21.06.2024, 07:00 Uhr Bislang unbekannte Täter brachen in die Cafeteria des Freibades-Bodenfelde ein und entwendeten diverse Lebensmitten sowie eine Spardose mit Bargeld. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060 oder an die Polizei in Bodenfelde, Tel.: 05572-94852 zu wenden.

