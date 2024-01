POL-PDLD: Herxheim - Autoscheibe eingeschlagen

Landau (ots) - Am 02.01.2023 befuhr gegen 10 Uhr ein 18-jähriger Opel-Fahrer die Schloßstraße in Landau in Richtung Marienring und wollte nach links in die Xylanderstraße abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 24-jährigen Motorradfahrers. Aufgrund des Fehlverhaltens des Opel-Fahrers stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich hierbei. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein ...

