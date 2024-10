Polizei Köln

POL-K: 241015-4-K Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen - Diebesgut per GPS-Tracker geortet und zwei Fahrzeuge sichergestellt

Köln (ots)

Nach dem Aufbruch von zwei Handwerkerfahrzeugen am vergangenen Wochenende (11. bis 14. Oktober) in den Stadtteilen Rodenkirchen und Zollstock, haben Ermittler des Kriminalkommissariats 74 am Montag (14. Oktober) das daraus gestohlene Werkzeug per GPS-Ortung aufgefunden.

Ein Mitarbeiter (35) der betroffenen Handwerkerfirma hatte zuvor das mit GPS-Trackern ausgerüstete, hochwertige Werkzeug lokalisiert und die Polizei alarmiert.

Die Ortung führte die Einsatzkräfte zu einem Parkplatz an der Rolshover Straße, wo sie neben einem BMW X 5 auch einen bereits zur Fahndung ausgeschriebenen Mercedes Sprinter auffanden.

Neben dem Diebesgut stellten die Beamten auch Aufbruchswerkzeug und die Fahrzeuge samt angebrachter Kennzeichendubletten sicher.

Mit Blick auf die beiden aktuellen Fällen empfiehlt die Polizei erneut die Nutzung von elektronischen und mechanischen Sicherungen an Werkzeugen.

Notieren Sie sich Individualnummern von Werkzeugen, Maschinen und markieren Sie Ihre Gegenstände individuell.

Seien Sie aufmerksam bei der Wahl eines Abstellortes für Ihr Fahrzeug.

Weitere Informationen zur Prävention können Sie dem folgenden Link entnehmen: https://koeln.polizei.nrw/praeventionstipps-fuer-handwerker. (bg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell