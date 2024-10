Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei Celle sucht Zeugen eines Unfalls mit einem Linienbus

Celle (ots)

Der Unfall ereignete sich bereits am 27.09.2024 gegen 07:45 Uhr in der Mittelstraße und wurde der Polizei nachträglich gemeldet. Der 24 Jahre alte Fahrer eines Linienbusses befuhr von der Bernstorffstraße kommend die Mittelstraße in Richtung Schmiedestraße. Neben ihm fuhr in die gleiche Richtung eine 15jährige Radfahrerin. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Radfahrerin verletzte sich dabei leicht. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang einen Autofahrer und einen Radfahrer. Beide hatten nach dem Unfall angehalten und ihre Hilfe angeboten. Leider notierte sich keiner der Beteiligten ihre Daten. Die Polizei bittet die beiden Zeugen nun, sich unter der Telefonnummer 05141-2770 zu melden. Weitere Zeugen des Unfalls werden ebenfalls gebeten, sich unter der angegebenen Rufnummer mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

