Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtige nach Kellereinbrüchen festgenommen

Recklinghausen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte drei Tatverdächtige im Keller eines Mehrfamilienhauses. Er informierte die Polizei - die konnte zwei der Tatverdächtigen im Umfeld festnehmen.

Insgesamt elf Keller wurden am frühen Montagmorgen (ca. 02:45 Uhr) in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Auf der Jungfernheide aufgebrochen. Ein Bewohner des Hauses hatte Licht im Keller bemerkt. Im Keller traf er auf die drei Tatverdächtigen. Die flüchteten zunächst.

Eine 34-Jährige und ein 35-Jähriger, beide aus Recklinghausen, konnten durch die Polizei im Umfeld angetroffen und festgenommen werden. Bei dem Einbruch soll außerdem eine 43-Jährige aus Recklinghausen dabei gewesen sein.

Ob etwas aus den Kellerräumen gestohlen wurde konnte noch nicht festgestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell