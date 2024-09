BPOL-F: Festnahme nach Diebstahl im Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots) - Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der Bundespolizei am Mittwochmorgen einen 25-jährigen wohnsitzlosen Mann festgenommen, der in einem ICE von Berlin nach München einem 23-jährigen Reisenden ein neuwertiges iPhone gestohlen hatte. Wie der Reisende angab, war er auf der Fahrt eingeschlafen, was der Täter ausnutzte, um das Handy zu entwenden. Das gestohlene Handy konnte noch am gleichen Tag bei dem 25-jährigen Mann gefunden werden, der ohne ...

mehr