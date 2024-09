Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Unbekannte entwenden Kabel im Wert von 15.000 Euro

Mörfelden-Walldorf (ots)

Unbekannte Täter haben im Bereich von Mörfelden-Walldorf etwa 400 Meter hochwertiges Kupferkabel von einer Baustelle der Deutschen Bahn AG entwendet. Mitarbeiter der Baufirma hatten den Diebstahl am Mittwochmorgen festgestellt. An der Baustelle konnten Beamte der Bundespolizei Spuren sichern, die nun ausgewertet werden müssen. Die Täter hatten das Kabel vermutlich zerkleinert und letztlich mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert. Der Wert des gestohlenen Kabel beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 15.000 Euro. Die Bundespolizei hat gegen die noch unbekannten Täter ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Zu den Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die in dem Bereich Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem Diebstahl stehen könnten. Unter der Telefonnummer 069/130145 1103 können sachdienliche Hinweise der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

