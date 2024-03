Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Neuss und Kaarst - Wer kann Hinweise geben?

Neuss / Kaarst (ots)

In der Neusser Innenstadt verschafften sich Einbrecher am Donnerstag (07.03.), zwischen 13:00 und 13:30 Uhr, Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Friedrichstraße, indem sie die Wohnungstür aufhebelten. Nach ersten Erkenntnissen wurden Schmuck und eine Tasche entwendet.

In Kaarst kam es in den vergangenen beiden Tagen zu drei Einbrüchen. Am Donnerstag, im Zeitraum von etwa 02:35 bis 03:00 Uhr, öffneten Unbekannte ein Fenster einer Wohnung auf der Broicherdorfstraße, ohne dieses zu beschädigen. Ob sie Beute machten, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Bereits in der Nacht von Mittwoch (06.03.) auf Donnerstag (07.03.) hatten sich Diebe, zwischen 21:30 und 06:00 Uhr, in den Garten eines Einfamilienhauses auf der Jahnstraße begeben. Dort stahlen sie aus einem nach ersten Erkenntnissen unverschlossenem Hauswirtschaftsraum mehrere Paar Schuhe. Zwischen 21:30 (06.03.) und 18:40 Uhr (07.03.) gelangen sie auf bislang ungeklärte Weise in eine Wohnung auf der Drosselstraße. Sie durchwühlten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist Bestandteil der Ermittlungen, die in allen Fällen beim Kriminalkommissariat 14 geführt werden.

Es werden Tatzusammenhänge geprüft und Zeugen gesucht: Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Tehma Einbruchschutz. Vierlfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll vehindern. Es werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben, sodass es auch mit einfachen Mitteln möglich ist, Ihr Haus oder Ihre Wohnung in Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen. Auf diesem Wege können Sie das Einbruchrisiko senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich bei der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

