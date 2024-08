Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Zwei Personen verhaftet und damit gleich vier Haftbefehle vollstreckt

Frankfurt am Main/Wiesbaden (ots)

Mit der Verhaftung von zwei Männern konnten Beamte der Bundespolizei am Montag gleich vier Haftbefehle vollstrecken. Im Wiesbadener Hauptbahnhof hatte eine Streife einen 30-jähriger wohnsitzloser Mann festgestellt, den das Amtsgericht Frankfurt am Main wegen gefährlicher Körperverletzung suchte. Eine besondere Festnahme folgte dann im Frankfurter Hauptbahnhof, wo den Beamten ein 45-jähriger Frankfurter ins Netz ging, der gleich mit drei Haftbefehlen gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Amtsgericht Offenbach am Main hatten gegen den Mann wegen verschiedener Diebstähle insgesamt drei Haftbefehle erlassen. Die bei ihm noch ausstehende Freiheitsstrafe von 175 Tagen durfte er nach seiner Verhaftung sofort antreten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell