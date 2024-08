BPOL-F: Festnahme und Rückführung nach versuchtem Fahrausweisautomaten-Aufbruch

Frankfurt am Main (ots) - Am 16. August 2024 kam es im Hauptbahnhof Frankfurt am Main zum Diebstahl eines Smartphones eines 69-jährigen Geschädigten. Beamte der Bundespolizei nahmen den Dieb nach nur 12 Minuten Fahndung fest. Der Geschädigte bemerkte die Tat und verfolgte den flüchtigen Dieb, konnte diesen jedoch nicht einholen. Anhand von Fahndungsbildern konnten die alarmierten Beamten den Dieb kurze Zeit später in ...

mehr