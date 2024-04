Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Unfallverursacher gesucht

Kirn (ots)

Am Donnerstag, den 18.04.2024 zwischen 18:45 Uhr und 19:45 Uhr kam es in der Königsberger Straße in Kirn zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf Höhe der Hausnummer 20 wurde ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem zur Tatzeit geführten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirn zu melden (06752-1560).

