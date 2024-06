POL-K: 240610-1-K Bierdeckel 2.0 - Polizei Köln warnt mit neuen Logo-Bierdeckeln vor E-Scooter Unfällen

Köln (ots) - Aus bislang unklarer Ursache ist am Donnerstag (6. Juni) gegen 19.30 Uhr ein 20 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner Honda CBR 600 in einem Kurvenbereich der Alte Kölner Straße in Porz-Grengel zu Fall gekommen. Im Rettungswagen wurde der Schwerverletzte auf Weisung einer eingesetzten Notärztin in eine Klinik gefahren. Die Polizei Köln entsandte das ...

