Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Kreis Recklinghausen: Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen und Autodiebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Am Freitag (18. Oktober) in der Zeit von 13.30 Uhr bis 13.40 Uhr brachen zwei bislang unbekannte Täterinnen in eine Wohnung im 2. OG eines Mehrfamilienhauses auf der Essener Straße ein. Sie durchwühlten das Schlafzimmer und flüchteten ohne Beute. Eine Zeugin kann die beiden Frauen wie folgt beschreiben: 20-25 Jahre alt, schlank, groß, blonde Haare, hell gekleidet

Am Samstagabend (19. Oktober) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Wohlgemuthstraße in Bottrop ein, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Mit Schmuck flüchteten sie unerkannt.

Gladbeck:

Im Zeitraum von Samstag (12. Oktober, 14 Uhr) bis Sonntag (20. Oktober, 14 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Gonheide" ein. Sie stiegen über ein Vordach und hebelten ein Fenster auf. Bislang gibt es keine Angaben zur Tatbeute.

Marl:

In der Zeit von Mittwoch (16. Oktober, 19.00 Uhr) bis Freitag (18. Oktober, 18.45 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Jugendeinrichtung auf dem Sperberweg in Marl ein. Hierfür hebelten sie die Eingangstür auf. Sie entwendeten diverse Mikrofone und flüchteten unerkannt durch das Küchenfenster.

Im Zeitraum von Freitagnachmittag (16.00 Uhr) bis Sonntagmorgen (09.15 Uhr) kam es auf der Straße "Zur Freiheit" in Marl zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf. Es können bislang keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden.

Castrop-Rauxel:

Auf der Westerholtstraße brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein, indem sie ein auf Kipp stehendes Fenster öffneten. Das Haus wurde durchsucht, die Täter flüchteten mit Schmuck, Uhren und Schuhen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag (19. Oktober, 16 Uhr) und Sonntag (20. Oktober, 9.50 Uhr).

Im Zeitraum von Samstag (19.Oktober, 18.30 Uhr) bis Sonntag (20. Oktober, 9.15 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Jugendzentrum auf der Pöppinghauser Straße, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Sie flüchteten unerkannt mit Bargeld und technischen Spielgeräten in unbekannte Richtung.

Dorsten:

In der Zeit von Freitag (18. Oktober) bis Sonntag (20. Oktober) hebelten bislang unbekannte Täter eine Terrassentür eines Einfamilienhauses auf der Straße "Am Erdbach" auf und flüchteten mit der Tatbeute unerkannt. Angaben zur Tatbeute konnten bislang nicht gemacht werden.

Herten:

Auf dem Nordring wurde in der Zeit von Freitagnachmittag (18. Oktober, 15.30 Uhr) bis Samstagmorgen (19. Oktober, 10.15 Uhr) ein Auto entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Toyota RAV4. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

