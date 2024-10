Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Streit endet im Krankenhaus und mit Anzeigen

Recklinghausen (ots)

Auf der Castroper Straße hat es am Freitagabend einen größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften gegeben. Vor einem Imbiss in der Nähe des Kreisverkehrs hatten sich offenbar zwei Männer heftig gestritten, Zeugen wählten gegen 21.50 Uhr den Notruf. Nach bisherigen Erkenntnissen waren ein 31-jähriger Mann aus Datteln und ein 32-Jähriger aus Kreuzau aneinandergeraten. Beide Männer wurden verletzt, sie mussten im Krankenhaus behandelt werden. Nach derzeitigen Ermittlungen ist von einer "wechselseitigen Körperverletzung" auszugehen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können (und sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben). Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

