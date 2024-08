Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 28.08.2024

Polizei Eschwege

Verkehrsschild gerammt

Aus Unachtsamkeit ist ein 59-jähriger Autofahrer aus Meinhard am Dienstagabend am Stadtbahnhof in Eschwege mit einem Verkehrszeichen kollidiert. Bei dem Unfall, der sich gegen 19.40 Uhr ereignete, entstand dabei am Pkw ein Schaden von 2000 Euro. Das Schild wurde ebenfalls beschädigt.

Auffahrunfall zwischen Linienbus und Pkw; Schaden 3500 Euro

Am Dienstagmittag befuhr ein 62-Jähriger aus dem LK Eichsfeld mit einem Linienbus gegen 13.20 Uhr die Landesstraße L 3300 von Rambach in Fahrtrichtung Weißenborn. Auf besagter Strecke musste der 62-Jährige dann an einer mobilen Lichtzeichenanlage wegen Rotlicht verkehrsbedingt anhalten. Ein 22-jähriger Autofahrer aus Weißenborn, der in gleicher Richtung unterwegs war, erkannte dies zu spät und fuhr auf den haltenden Bus auf. Die Unfallschäden beziffern sich auf 1000 Euro (Pkw) und 2500 Euro (Bus).

Kollision beim Einparken; Schaden 3000 Euro

Ein 53-jähriger Autofahrer aus Eschwege hat am Dienstagabend gegen 22.08 Uhr beim Einparken ein geparktes Auto beschädigt. Der Unfall ereignete sich in der Augustastraße in Eschwege, wo der 53-Jährige aus Unachtsamkeit den Wagen einer 63-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf touchierte. Der Sachschaden wird mit insgesamt 3000 Euro angegebenen.

Polizei Sontra

Sattelzug fährt rückwärts gegen Pkw; Schaden 2000 Euro

Ein 39-jähriger aus Hohenstein hat am Dienstag um 11.00 Uhr beim Rückwärtsrangieren mit seinem Sattelzug einen Pkw beschädigt. Der Unfall ereignete sich auf dem Park-/Rastplatz an der B 400, zwischen Wichmannshausen und Krauthausen. Beschädigt wurde der Wagen eines 46-Jährigen aus Bielefeld, der Schaden wird hier auf 2000 Euro beziffert. Der Sattelzug blieb augenscheinlich unbeschädigt.

Wildunfall

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 18-Jähriger aus Bebra die B 400 von Krauthausen in Richtung Wichmannshausen und stieß gegen 16.40 Uhr mit einem Reh zusammen, welches unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf 2500 Euro.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend befuhr ein 38-Jähriger aus Sontra mit einem Linienbus in der Ortslage von Nesselröden die Straße "Im Winkel" (L 3423) in Richtung B 400. Gegen 20.38 Uhr kam dem Linienbus ein VW Bus entgegen, der im Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite des Linienbusses touchierte. Dadurch entstand ein Streifschaden an der linken Linienbusseite und zudem ging an dem Linienbus auch eine Glasscheibe zu Bruch. Der Schaden beläuft sich hier auf 2000 Euro. An dem VW Bus entstand offenbar ebenfalls eine Beschädigung am linken Außenspiegel, der VW Bus hielt jedoch nicht an, sondern setzte die Fahrt unerlaubt fort. Die Beamten der Polizei Sontra haben Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bitten um Hinweise zu dem flüchtigen VW Bus unter 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Wechselseitige Körperverletzung

Schlichtend eingreifen mussten die Beamten der Polizei Witzenhausen am Dienstagabend bei einem körperlich ausgetragenen Streit. Dieser wurde gegen 19.15 Uhr in der Straße "Am Sande", nahe der Gelster gemeldet. Dort waren ein 32-Jähriger und ein 35-Jähriger, die beide in Witzenhausen wohnhaft sind, zunächst in einen verbalen Streit geraten. Dieser schaukelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung hoch, in Folge dessen sich beide gegenseitig mit u.a. Schlägen und Tritten traktierten. Die Polizei trennte die beiden Männer, die leichte Blessuren davontrugen. Beide verzichten auf eine ärztliche Behandlung. Ermittelt wird jetzt gegen beide Beteiligten wegen Körperverletzung.

