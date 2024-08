Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand eines Mehrfamilienhauses in Witzenhausen - 2. Folgemeldung

Eschwege (ots)

Zwischenzeitlich ist der Brand in dem Wohn- und Geschäftshaus in der Ermschwerder Straße durch die eingesetzten Feuerwehren gelöscht, nachdem dieser in den frühen Morgenstunden nochmals "aufgeflammt" ist. Aufgrund einzelner Glutnester ist die Feuerwehr natürlich nach wie vor im Einsatz. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Werra-Meißner und auch die Straßenmeisterei unterstützen bei den Sperrungen und Ableitungen des Verkehrs, der zumindest in Teilbereichen in absehbarer Zeit wieder frei gegeben werden dürfte.

Die weiteren Bewohner konnten rechtzeitig aus dem Haus heraus gelangen und wurden durch die eingesetzten Rettungsdienste auf Rauchgasintoxikation überprüft. Eine Person wurde mit positiven Befund in das Klinikum gebracht. Bei alle anderen Bewohnern verlief die Untersuchung negativ. Eine vorläufige Unterbringung der Bewohner erfolgte in das Bürgerhaus Ellerberg.

Die Kriminalpolizei wird - sobald der Brandort sicher begehbar ist - die Ermittlungen zur Brandursache voraussichtlich am späten Vormittag aufnehmen. Die Identität des Verstorben ist ebenfalls noch Bestandteil dieser Ermittlungen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

