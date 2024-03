Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ermittlungen nach Unfallflucht mit Verletztem

Euskirchen-Euenheim (ots)

Am Sonntagmorgen (3. März), um 4.32 Uhr, kam es in Euenheim auf der Straße In den Erken zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht.

Ein blauer VW Golf könnte im Vorfeld von Euskirchen aus kommend durch seine schnelle Fahrweise aufgefallen sein. An der Alten Tuchfabrik vorbei verunfallte das Fahrzeug in der Straße In den Erken.

Der oder die Fahrer/in flüchtete mit einer Platzwunde am Kopf fußläufig aus Richtung Euenheim in Richtung Euskirchen.

Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder Fahrzeuginsassen machen? Wurde eine Person mit Kopfverletzung in der Nähe angetroffen?

Beobachtungen und Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter 02251 799-0 oder 02251 799-460 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de entgegen.

