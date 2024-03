POL-EU: Festnahme

53879 Euskirchen (ots) - Am Freitag Nachmittag wurde durch Mitarbeiter in einem Euskirchener Baumarkt eine 35-jährige, weibliche Diebin auf frischer Tat ertappt, als sie 12 Gartenscheren in ihrer dicken Winterjacke verstaute. Nach eigenen Angaben werden diese für die Obsternte benötigt. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Für den betroffenen Baumarkt erhielt die Beschuldigte ein Hausverbot. Rückfragen von ...

