Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Rettungswagen zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Pragsattel sind am Montag (13.03.2023) drei Personen leicht verletzt worden. Eine 24 Jahre alte Fahrerin eines Rettungswagens war gegen 13.50 Uhr in der Heilbronner Straße Richtung Pragsattel unterwegs und wollte nach rechts in die Stresemannstraße abbiegen. Als sie mit Blaulicht und Martinshorn in die Kreuzung einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford Fiesta einer 67 Jahre alten Frau, die von der Siemensstraße in Richtung Pragstraße unterwegs war. Sowohl die 67-Jährige, als auch ihr 74 Jahre alter Beifahrer und die 24 Jahre alte Rettungswagenfahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten die 67-Jährige sowie ihren 74 Jahre alten Beifahrer vorsorglich in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

