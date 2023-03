Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, bei der zwischen Sonntagnachmittag (12.03.2023) und Montagmorgen (13.03.2023) in der Wildeckstraße ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden ist. Die 31 Jahre alte Fahrzeugbesitzerin parkte ihren VW Polo gegen 16.00 Uhr am Sonntag auf Höhe der Hausnummer 31 und bemerkte am nächsten Morgen gegen 08.15 Uhr Beschädigungen an der Fahrertüre, woraufhin sie die Polizei rief. Die Beamten stellten anschließend rote Lackantragungen an dem VW Polo fest und fanden ein rotes Fahrzeugteil, welches mutmaßlich vom Fahrzeug des Unfallverursachers stammt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 bei den Beamten und Beamtinnen des Polizeireviers 8, Kärntner Straße zu melden.

