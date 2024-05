Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung durch Graffiti

Ludwigshafen (ots)

Am 18.05.2024, gegen 21:40 Uhr, konnten durch eine aufmerksame Anwohnerin 5 Personen beobachtet werden, welche gerade ein Technikhaus in der Bertolt-Brecht-Straße in 67071 Ludwigshafen am Rhein OT Oggersheim besprühten. Vor Ort konnte ein Tatverdächtiger angetroffen werden. Im weiteren Verlauf konnten auch die weiteren Tatverdächtigen ermittelt werden. Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass auch die Fassade eines nahegelegenen Hauses in der Comeniusstraße besprüht wurde. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um 4 Jugendliche und einen Heranwachsenden aus Ludwigshafen am Rhein. Der Schaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell