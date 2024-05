POL-PPRP: Versammlungen in Neustadt - Polizei zieht positives Fazit

Landau, Stadt (ots) - In den frühen Morgenstunden des 18.05.2024, kam es gegen 03:22 Uhr in Landau, in der Weißenburger Straße, nur wenige Meter nach der Schloßstraße, zu einem Brand im Hinterhof eines Mehrparteienhauses. Das Feuer, welches sich lediglich auf den Sperrmüll direkt neben dem Gebäude erstreckte, konnte rechtzeitig durch die Einwohner gelöscht werden. Verletzt wurde niemand und ein Sachschaden am Gebäude ist ebenfalls nicht entstanden. Die ...

mehr