Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz nach Spontanversammlung

Landau, Kronstraße (ots)

Am heutigen Samstag (18.05.2024) kam es in der Kronstraße kurz nach 15 Uhr zu einem Polizeieinsatz an einem Informationsstand der Partei "AfD", nachdem rund 20 Personen eine spontane Gegenversammlung durchführten. Die Personen störten den Ablauf am Infostand durch laute Sprechchöre. Infolge dessen kam es zum Einsatz von Polizeikräften, um weitere unmittelbare Störungen zu verhindern.

Bereits gegen 11:15 Uhr wurde der Betreiber des Infostandes von einem 35-Jährigen beleidigt.

