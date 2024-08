Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand eines Mehrfamilienhauses in Witzenhausen - Folgemeldung

Eschwege (ots)

Nach dem Brandausbruch um 03:07 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Ermschwerder Straße in Witzenhausen (siehe Erstmeldung vom 27.08.24, 04.43 Uhr ots) kam es zu einem Großeinsatz der örtlichen Feuerwehren und Bad Sooden-Allendorf, die mit entsprechenden Drehleitern das Feuer, welches insbesondere im Dachgeschoss sich voll ausgedehnt hat zu bekämpfen.

Ebenfalls wurde in der Nacht ein Angriffstrupp der Feuerwehr in das Gebäude geschickt, um nach Personen, die sich möglicherweise noch im Gebäude befinden zu suchen. Dabei wurde in einer Dachgeschosswohnung eine männliche verstorbene Person aufgefunden, diesbezügliche Ermittlungen dauern an.

Aufgrund des Brandes und des Feuerwehreinsatzes ist seit 04:45 Uhr die "Werra-Brücke" sowie der Bereich "An der Schlagd" gesperrt, eine entsprechende Rundfunkwarnmeldung wurde herausgegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell