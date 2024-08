Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 26.08.24

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 23:59 Uhr befuhr kurz vor Mitternacht ein 54-jähriger aus Herleshausen mit seinem Pkw die B 7 zwischen Röhrda und Netra. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Werrastraße in Sontra wurde in der Nacht vom 23./24.08.24 im Bereich einer Grundstückseinfahrt eines Mehrfamilienhauses die Dichtung des Panoramadaches eines VW Passat durch Unbekannte beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 120 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Zwischen Mitternacht und 13:00 Uhr wurde am gestrigen Sonntag in der Schulstraße in Fürstenhagen ein Pkw Ford Edge im linken Heckbereich angefahren und beschädigt. Das Auto war in Höhe der Hausnummer 4b am Fahrbahnrand geparkt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Einbruch

In der Nacht vom 23./24.08.24 wurde in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau in eine Bäckereifiliale eingebrochen. Wie um 04:25 Uhr festgestellt wurde, hatte die unbekannten Täter die Eingangstür aufgehebelt, um in die Geschäftsräume zu gelangen. Im Gebäude wurden zudem mehrere Türen sowie zwei Verbindungstüren zu angrenzenden Firmen gewaltsam geöffnet, wodurch ein Sachschaden von insgesamt ca. 8000 EUR entstand. Entwendet wurde letztendlich ein Laptop im Wert von ca. 500 EUR. Hinweise an die Kripo unter 05651/9250.

Jagdwilderei

Angezeigt wurde eine Jagdwilderei, die sich am vergangenen Samstag in der Gemarkung von Rommerode ereignet hat. Zwischen Mitternacht und 08:00 Uhr wurde unterhalb eines Steinbruchs in einem Maisfeld ein totes Wildschwein aufgefunden, welches zuvor erschossen wurde. Aufmerksam wurde man durch eine Blutlache sowie einer entsprechenden Blutspur, die zu dem getöteten Tier führte. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Ein 78-Jähriger aus Witzenhausen parkte seinen Pkw, einen weißen VW Touran, in der Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen vor dem dortigen Sanitätshaus. Laut einem Zeugen kam heute Morgen, um 09:20 Uhr, ein weißer Transporter angefahren, der quer vor dem Sanitätshaus parkte. Vermutlich beim Rückwärtsfahren kollidierte der Transporter mit der linke hintere Fahrzeugseite des VW Touran, an dem dadurch Sachschaden entstand. Der Fahrer des Transporters fuhr anschließend davon. Hinweise: 05542/93040.

Sachbeschädigung an Parkschild

Zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr wurde am gestrigen Sonntag ein Parkschild in der Südbahnhofstraße in Witzenhausen beschädigt. Unbekannte rissen das Schild aus der Verankerung, wodurch ein Schaden von ca. 150 EUR entstand. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

