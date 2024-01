Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Einbrüche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich Heubach und Schnett

PI Hildburghausen (ots)

Der erste Einbruch wurde in der Nacht von Donnerstag(25.01.2024) auf Freitag(26.01.2024) in Heubach bekannt. Dort haben sich zwei unbekannte Täter Zugang zum dortigen Hotel verschafft. Die beiden Täter hebelten die Haupteingangstür zum Hotel auf und drangen in den Eingangsbereich und anschließend in den Bereich der Rezeption vor. Dort durchsuchten die Täter alle Schränke und Schubladen. Sie zogen ohne Beute unverrichteter Dinge wieder ab. Jedoch hinterließen die Täter einen Sachschaden an der Eingangstür von ca. 4000,- Euro.

Der zweite Einbruch ereignete sich in Schnett in einer Gaststätte. Dort versuchten unbekannte Täter die Haupteingangstür zur Gaststätte aufzuhebeln. Da dies misslang, kletterten unbekannte Täter über ein Fenstergitter auf das Dach zu einem Fenster. Dort gelang es unbekannten Täter das Fenster aufzuhebeln und ins Objekt einzusteigen. Im Objekt wurden weitere drei Türen aufgehebelt und beschädigt. Auch in diesem Objekt wurde alles durchsucht. Wie schon beim ersten Einbruch zogen unbekannte Täter ohne Beute wieder ab. Am Fenster und den Türen entstand ein Schaden von ca. 2000,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell