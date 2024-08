Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 27.08.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Um 21:02 Uhr befuhr gestern Abend eine 39-Jährige aus der Gemeinde Wehretal mit einem Pkw die L 3403 in Richtung Oberhone. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem größeren Vogel, der gegen die Windschutzscheibe prallte. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR an dem Auto. Der Vogel konnte nicht mehr aufgefunden werden.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 18:00 Uhr wurde am gestrigen Abend ein 25-Jähriger aus Kassel mit einem Pkw in der Eschweger Innenstadt angehalten und kontrolliert. Da der Verdacht auf den Konsum illegaler Drogen bestand, wurde ein entsprechender Test durchgeführt, der positiv auf Kokain und THC verlief. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt.

Diebstahl eines Baggerlöffels

Über das vergangene Wochenende wurde von einem Baustellengelände in der Gemarkung von Berkatal ein 30er Baggertieflöffel im Wert von 550 EUR von einem Minibagger entwendet. Die Baustelle ist auf einem Verbindungsweg zwischen der L 3242 und der "Lange Straße" eingerichtet. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr wurde am gestrigen Montag ein schwarzer Audi A 4 auf dem Parkplatz des tegut-Marktes in der Straße "An der Bohlenbrücke" in Witzenhausen angefahren und beschädigt. An dem Audi waren weiße Lackspuren festzustellen. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise auf den Verursacher: 05542/93040.

Versuchter Fahrraddiebstahl

Zwischen dem 22.08.24, 21:00 Uhr und dem 26.08.24, 12:00 Uhr versuchten Unbekannte ein Pedelec der Marke "Centurion" im Wert von ca. 4000 EUR zu entwenden. Das Rad war mit einem Kettenschloss in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Hübenthal" in Ellerode-Hübenthal abgestellt. Bei dem Diebstahlsversuch wurde der Kettenschutz abgebrochen und der Verriegelungsknopf des Fahrradschlosses verbogen. Sachschaden: ca. 100 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Sachbeschädigung an Pkw

Auf dem Parkplatz der Burg Ludwigstein (Hotel Burg Ludwigstein) wurde zwischen dem 24.08.24, 14:00 Uhr und dem 26.08.24, 08:30 Uhr ein VW California beschädigt. Insgesamt wurden sechs Kratzer zwischen 6 und 23 cm auf der Motorhaube festgestellt. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

