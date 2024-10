Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zusammenstoß zweier Autos mit anschließender Flucht- Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Sonntagmorgen (20. Oktober) gegen 05.55 Uhr fuhr eine 46-jährige Bottroperin mit ihrem Auto auf der Essener Straße in Fahrtrichtung Bottrop. Als sie an einer roten Ampel in Höhe Kösheide anhalten musste stieß ein bislang unbekannter Autofahrer seitlich mit ihrem Auto zusammen und flüchtete anschließend. Es gibt keine Hinweise auf den Unfallverursacher. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro.

