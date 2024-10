Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Korrektur Ort: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte.

Lippe (ots)

Unbekannte versuchten im Zeitraum 18. - 25.09.2024 in eine Kindertagesstätte im Schlingweg in Augustdorf einzubrechen. Sie machten sich augenscheinlich an einem Fenster und einer Terrassentür zu schaffen, gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Möglicherweise wurden sie gestört. Wer Verdächtiges in dem Zusammenhang beobachtet hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

