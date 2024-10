Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Mann beschützt seinen Hund und wird selbst verletzt.

In der Burgstraße in Horn wurde am Sonntagabend (06.10.2024) ein Mann von drei Unbekannten angegriffen, als er mit seinem Hund spazieren ging. Der 48-Jährige war gegen 22 Uhr zu Fuß unterwegs, als sein Hund im Dunklen Personen bemerkte und bellte. Die Unbekannten sollen daraufhin versucht haben den Hund zu schlagen, so dass der Besitzer sich schützend vor sein Tier beugte. Daraufhin griff die Gruppe ihn an: Einer der Männer schlug ihn nach ersten Erkenntnissen ins Gesicht, während die anderen beiden gegen seinen Oberkörper und seine Beine traten, als er bereits am Boden lag. Sie flüchteten anschließend in Richtung Wall. Der Mann aus Horn-Bad Meinberg wurde durch den Angriff leicht verletzt. Bei den drei Unbekannten soll es sich um Männer handeln, die etwa 30 - 55 Jahre alt sind und circa 1,70 - 1,80 m groß. Das Kriminalkommissariat 5 ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 05231 6090 zu melden.

