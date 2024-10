Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. In den Gegenverkehr geraten.

Lippe (ots)

Auf dem Plantagenweg kam es am Mittwochnachmittag (09.10.2024) in einem Kurvenverlauf zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 18-Jähriger aus Detmold fuhr gegen 16 Uhr mit seinem VW Caddy in Richtung Oerlinghauser Straße, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte er mit dem Peugeot 2008 eines 60-jährigen Detmolders zusammen, der in Richtung Detmold unterwegs war. Sein Wagen wurde auf den Gehweg geschoben. Durch die Kollision wurden beide Autofahrer nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Ob die Nutzung eines Handys bei der Fahrt ursächlich für den Unfall gewesen sein könnte, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand ein hoher Sachschaden, der auf rund 50.000 Euro geschätzt wird. Die Feuerwehr kümmerte sich vor Ort um ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

