POL-LIP: Bad Salzuflen-Wüsten. Mit Rasentraktor umgekippt - Mann bei Unfall schwer verletzt.

An der Pillenbrucher Straße ereignete sich am Dienstagnachmittag (08.10.2024) gegen 15 Uhr ein tragischer Unfall. Ein 78-Jähriger aus Bad Salzuflen rutschte nach ersten Erkenntnissen beim Mähen eines Privatgrundstückes mit seinem Aufsitz-Rasenmäher einen Abhang hinab und kippte um. In einem Graben kam der Mann unter seinem Rasentraktor eingeklemmt zum Liegen. Beobachtet hat den Unfall augenscheinlich niemand. Erst durch Hilferufe und Qualm wurden Ersthelfer auf den Unfall aufmerksam und griffen beherzt ein. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst befreiten sie den schwerverletzten Mann. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend ins Klinikum. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 05231 6090 um Zeugenhinweise zum genauen Unfallhergang.

