POL-LIP: Detmold. Mülleimer in Brand gesetzt.

In der Sprottauer Straße kam es am Dienstagabend (08.10.2024) gegen 18.45 Uhr auf dem Schulhof der Gesamtschule zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Bislang Unbekannte setzten einen Mülleimer in Brand, der vollständig zerstört wurde. Eine Zeugin beobachtete zwei Jugendliche im Bereich des Schulhofes, die wegrannten. Beide waren männlich, ca. 13 - 15 Jahre alt, trugen dunkle Jogginghosen, Kapuzenpullis und Cappys. Das Kriminalkommissariat 6 hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und bittet telefonisch unter 05231 6090 um Zeugenhinweise.

