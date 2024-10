Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Versuchter Diebstahl von Kinderfahrrad in Bahnunterführung.

Lippe (ots)

Am Dienstagmittag (08.10.2024) gegen 13.30 Uhr versuchte eine Gruppe Jugendlicher einem Jungen aus Lage in einer Bahnunterführung sein Fahrrad zu klauen. Der 7-Jährige fuhr von der Bahnhofstraße in Richtung Elisabethstraße, als ihn einer der Jugendlichen aus der Gruppe heraus von seinem Rad zog und er nach ersten Erkenntnissen stürzte. Der Jugendliche wollte zunächst mit dem Rad wegfahren, merkte dann aber, dass es für ihn zu klein sei und ließ davon ab. Eine 23-jährige Zeugin beobachtete den Vorfall und kümmerte sich vorbildlich um den leicht verletzten Jungen und brachte ihn nach Hause. Zu der Gruppe gehörten zwei weibliche und vier männliche Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Der Junge, der nach dem Fahrrad gegriffen habe, sei schlank gewesen, habe dunkle Haare und trug eine Kappe der Marke "Gucci", eine Jeans und eine schwarze Daunenjacke. Hinweise zum dem versuchten Diebstahl und zu den Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 6 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell