POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Abhang hinabgestürzt und überschlagen.

Lippe (ots) - Auf einem Parkdeck in der Bunsenstraße stürzte am Sonntagmittag (06.10.2024) gegen 12.50 Uhr ein 50-jähriger E-Scooter-Fahrer. Der Mann aus Lemgo fuhr mit seinem Elektrokleinstfahrzeug auf dem oberen Parkdeck und bemerkte dort eine Erhöhung im Boden augenscheinlich zu spät, so dass er stürzte. Durch den Sturz erlitt er schwere Kopfverletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. ...

