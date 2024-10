Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Falscher Polizist entlockt Seniorin Bargeld und Gold.

Lippe (ots)

Eine 96-jährige Frau aus Bad Salzuflen ist am Freitag (04.10.2024) Opfer von Telefonbetrügern geworden. Die Seniorin erhielt einen Anruf von einem falschen Polizisten: Dieser gab vor, dass es in der Nachbarschaft zu einer Serie von Einbrüchen gekommen sei und nun auch sie gefährdet wäre. Sie wurde aufgefordert ihr Geld sowie ihre Wertgegenstände zum Schutz an die Polizei zu übergeben. Gegen 16 Uhr übergab die Frau in der Beetstraße Bargeld und Goldmünzen in hohem Wert an einen unbekannten jungen Mann, ca. 18 - 20 Jahre alt, sportliche Figur, ca. 1,70 - 1,75 m groß, schwarze, lockige Haare, weiß-rote Bekleidung, sprach gebrochen Deutsch mit Akzent. Mit der Beute in einer kleinen schwarzen Sporttasche verschwand er anschließend in unbekannte Richtung. Das Kriminalkommissariat 6 sucht nach Zeugen: Wer kann Hinweise zum dem gesuchten Mann oder auch verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der Beetstraße geben? Bitte unter 05231 6090 melden!

Die Polizei warnt: Geben Sie am Telefon keine Auskunft zu finanziellen Verhältnissen und übergeben Sie niemals Geld- oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen. Benachrichtigen Sie die Polizei unter der selbst gewählten Rufnummer 110 oder wenden Sie sich telefonisch an die örtliche Polizeiwache. Bitte sprechen Sie auch mit älteren Familienangehörigen, Nachbarn oder Freunden über diese Hinweise, um sich vor Telefonbetrugsmaschen und sogenannten Schockanrufen zu schützen.

