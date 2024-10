Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Diestelbruch. In Bürogebäude eingebrochen mit Transporter geflüchtet.

Lippe (ots)

In der Bad Meinberger Straße verschaffte sich ein maskierter Unbekannter am frühen Sonntagmorgen (06.10.2024) gegen 3 Uhr Zutritt zu einem Bürogebäude, in dem er eine Fensterscheibe einschlug. Anschließend beobachtete ein Zeuge, wie der Täter vom Parkplatz des Firmengebäudes aus mit einem dort abgestellten schwarzen Transporter über die Gildestraße in Richtung Bad Meinberger Straße / Remmighauser Straße flüchtete. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht abschließend fest. Der Einbrecher konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 1,80 - 1,90 m groß, bekleidet mit einer dunklen Jacke, einem dunklen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose. Zeugen richten ihre Hinweise bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell