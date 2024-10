POL-LIP: Lügde-Rischenau. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots) - Auf dem Spielplatz am Rathaus in der Straße "Am Drawen Hof" wurden am Samstagnachmittag (05.10.2024) gegen 14.45 Uhr zwei Jungen mit einem Silvesterknaller beworfen. Die beiden 10-Jährigen aus Lage wurden zunächst von zwei Jugendlichen angesprochen. Anschließend warf einer der Jugendlichen einen Silvesterknaller auf die Jungen, der einige Meter vor ...

mehr